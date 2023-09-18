Суд в Пензе рассмотрит жалобу на арест заслуженной артистки РФ Рамили Искандер Фото: СОЦСЕТИ

Пензенский областной суд рассмотрит 20 сентября 2023 года жалобу защиты заслуженной артистки России Рамили Искандер, которую ранее задержали с двумя килограммами мефедрона. Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу суда.

«Заседание назначено на 14:00 мск 20 сентября», - заявили в суде.

31 августа Искандер была помещена под стражу до 21 октября, по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, и п. «г» ст. 228.1 УК РФ. Артистку подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Напомним, что правоохранители задержали Искандер в Москве, после того как обнаружили у неё в автомобиле, а также дома, около двух килограммов мефедрона. Информация об объёме запрещённых веществ подтвердилась несколькими источниками, также были данные о том, что у Искандер изъяли небольшую дозу кокаина.

Ранее KP.RU сообщил, что об артистке и её прошлом рассказывают её друзья и коллеги, а также о том, как Искандер одно время танцевала стриптиз на частных вечеринках. Одной из возможных причин связи с наркотиками называют тяжёлое заболевание её матери.