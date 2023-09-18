Путин: экономика России восстановилась вопреки беспрецедентному давлению Запада

Президент отметил, что по уровню ВВП Россия вернулась на уровень 2021 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика выдержала санкционное давление коллективного Запада и полностью восстановилась.

"Этап восстановления российской экономики завершен, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление", — сказал глава государства 18 сентября в ходе совещания о бюджетном прогрессе.

Президент уточнил, что уровень ВВП в России вышел на уровень 2021 года и к концу 2023 рост может составить более 2,5%. Однако для дальнейшего стабильного развития экономики нужно уже сейчас сформировать необходимые условия.