Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика18 сентября 2023 13:08

Путин: экономика России восстановилась вопреки беспрецедентному давлению Запада

Президент отметил, что по уровню ВВП Россия вернулась на уровень 2021 года
Сергей ЧИКОВ
Президент отметил, что по уровню ВВП Россия вернулась на уровень 2021 года

Президент отметил, что по уровню ВВП Россия вернулась на уровень 2021 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика выдержала санкционное давление коллективного Запада и полностью восстановилась.

"Этап восстановления российской экономики завершен, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление", — сказал глава государства 18 сентября в ходе совещания о бюджетном прогрессе.

Президент уточнил, что уровень ВВП в России вышел на уровень 2021 года и к концу 2023 рост может составить более 2,5%. Однако для дальнейшего стабильного развития экономики нужно уже сейчас сформировать необходимые условия.