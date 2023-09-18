Минобороны: на северо-востоке России идут учения по защите Севморпути Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка проходят учения вооруженных сил Тихоокеанского флота. Целью мероприятия является защита коммуникаций Севморпути под руководством главкома Военно-морского флота Николая Евменова, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в учениях участвуют порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц техники. В их числе надводные корабли и суда обеспечения, подлодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы и колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о том, что ночью 18 сентября авиация ВС РФ нанесла высокоточный удар по складам ВСУ, на которых хранились ключевые образцы западного вооружения, например, ракеты большой дальности Storm Shadow.