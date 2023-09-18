На М-4 «Дон» в Ростовской области на месяц изменится схема движения из-за ремонта

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области изменится движение Фото: Артур СЕЛИМОВ

На месяц, с 30 сентября по 30 октября 2023 года, на участке федеральной трассе М-4 Дон в Ростовской области будет изменена схема движения автотранспорта. Это связано с ремонтными работами, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на «Автодор».

В течение месяца планируется провести работы по замене дорожного покрытия под путепроводом на 960-м километре трассы, в районе хутора Михайловка. Пока дорожники будут вести работы, водители будут вынуждены воспользоваться объездной дорогой.

Те, кто направляется с севера на юг, то есть из Москвы в сторону Ростова-на-Дону, смогут заехать на транспортную развязку на 964-м километре федеральной автодороги. Также она станет основной для выезда из городов Гуково, Зверево и хутора Михайловка.

Далее, чтобы продолжить движение в сторону Ростова из поселка Молодежный, нужно будет заехать на развязку на 944-м километре М-4 «Дон». Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными во время движения и не пропускать дорожные указатели, чтобы не терять время на возвращение к нужной развязке.