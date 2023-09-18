Илон Маск обвинил Сороса в намерении уничтожить цивилизацию Запада Фото: REUTERS

Предприниматель Илон Маск заявил, что финансист Джордж Сорос и его фонд планируют уничтожить цивилизацию Запада. Об этом миллиардер написал в собственной соцсети Х.

По словам Маска, организация финансиста не хочет ничего другого, кроме уничтожения западной цивилизации.

"Организация Сороса, видимо, не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации", - заявил Маск на своей странице в социальной сети X и таким образом ответил на публикацию, где Сороса обвиняют в потворстве миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.

Ранее американский миллиардер Маск говорил, что Джордж Сорос "ненавидит все человечество".

Кроме того, предприниматель и миллиардер из США Илон Маск неожиданно высказался о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в соцсети X.