Жители Казани жалуются на обмеление Волги

Жители Казани жалуются на обмеление рек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители столицы Татарстана встревожены обмелением рек. Как утверждают горожане, на Волге из-под воды стали появляться песчаные косы и целые острова, а реку Казанку можно в некоторых местах просто перейти.

- Из-за обилия маловодных участков на Куйбышевском водохранилище при понижении уровня воды ниже 51 метра создается «ложное ощущение эффекта обмеления», - объяснили Inkazan в Гидрометцентре Татарстана.

В то же время в Минэкологии республики отмечают, что в августе и начале сентября этого года в Куйбышевское водохранилище поступило меньше воды, чем следовало. В частности, на гидропосту около Верхнего Услона уровень воды в Волге был зафиксирован на отметке 50,46 метра по Балтийской системе. И это при том, что минимальный показатель для проплывающих там судов равен 49 метрам. По утверждениям специалистов, нормальный уровень должен составлять 53 метра.

Этим летом Минэкологии Татарстана не раз просило сократить сброс из Куйбышевского водохранилища. В сентябре, например, на Жигулевском гидроузле, которым в основном и управляют уровнем воды в Волге, его все же уменьшили с 5 до 4,4 тысячи кубических метров в секунду. Вот только это не остановит обмеление, а всего лишь замедлит его.