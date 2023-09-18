МИД РФ: Россия покидает Совет Баренцева/Евроарктического региона

МИД России объявил от выходе РФ из Совета Баренцева/Евроарктического региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), заявило Министерство иностранных дел РФ.

В сообщении на сайте ведомства сказано, что из-за западных участников совета, а именно – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции – уже полтора года деятельность объединения парализована. Из-за этого Россия вынуждена выйти из СБЕР.

В министерстве также отметили, что председательство Финляндии в организации не подтвердило готовность передать России руководство в октябре 2023 года. Это нарушает принцип ротации и срывает проведение необходимых подготовительных мероприятий.

За развал архитектуры Баренцева сотрудничества полностью ответственны западные партнеры, уверены в МИД РФ. Там добавили, что Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере и останется открытой для взаимодействия со всеми, кто готов к равноправному диалогу и взаимовыгодной совместной работе.

Как писал сайт KP.RU, в марте прошлого года страны Северной Европы и ЕС приостановили сотрудничество с Россией в СБЕР.