МИД России опубликовал порядок действий для граждан, у которых забрали авто в ЕС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России опубликовало инструкцию для россиян, столкнувшихся с сегрегационными и дискриминационными действиями властей Евросоюза. В частности, речь идёт о новых правилах европейской таможни, согласно которым сотрудники и полиция имеют право просто конфисковать любое авто с российскими госномерами.

«В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные департамента ситуационно-кризисный центр МИД России, которым российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом, могут передать всю информацию по телефону: +7 (495) 695-45-45 и e-mail: dskc@mid.ru», - сообщили в ведомстве.

Также дипведомство просит россиян, у которых конфисковали в Европе автомобиль, одежду, средства личной гигиены и прочие личные вещи, обращаться к русскоговорящим юристам, которые помогут решить проблему на месте. Актуальный список сотрудников МИД также предоставил, его можно найти на сайтах консульского департамента и департамента ситуационно-кризисный центр и заграничных учреждений.

Ранее KP.RU сообщил, что россияне экстренно вывозят свои автомобили из Европы, так как их в любой момент могут конфисковать сотрудники правоохранительных органов.