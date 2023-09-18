Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», согласно которому граждане РФ могут предъявлять электронные удостоверения личности.

«Установить, что представление гражданами РФ ведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личности, либо иных документов, выданных органами РФ, в электронной форме приравнивается к предъявлению указанных документов», – сказано в указе, опубликованном на портале правовой информации.

В документе уточняется, что это будет возможно в случаях, определенных правительством по согласованию с Федеральной службой безопасности. Как отмечается в указе, предъявление электронных удостоверений личности в мобильном приложении «Госуслуги» осуществляется россиянами добровольно.

Как писал сайт KP.RU, электронный паспорт предполагается выпускать также в виде пластиковой карточки с чипом. К цифровому документу можно привязать ИНН, водительское удостоверение, СНИЛС, электронную подпись и биометрические данные. Цель проекта – повысить безопасность персональных данных гражданина: цифровое удостоверение сложнее подделать, чем бумажный аналог.