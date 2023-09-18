Роспотребнадзор: в России нет зараженных коронавирусным штаммом пирола

В России готовы к борьбе с новым штаммом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России не выявили ни одного зараженного новым штаммом коронавируса пирола. Об этом рассказали «Газете.ru» в Роспотребнадзоре.

- Новый штамм коронавируса BA.2.86, также известный как «пирола», в настоящий момент не выявлен в России, - сообщили изданию в ведомстве.

Уточняется, что этот штамм, по мнению специалистов, в отличие от своего предшественника не способен полностью избегать иммунной защиты организма.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что тесты для распознания нового штамма и препараты для лечения вируса имеются у отечественных медиков. Случаи заражения пиролой уже были выявлены во Франции, США, Дании и ряде других стран.

Предварительно, симптомы пиролы те же, что и у омикрона - высокая температура, кашель, общая слабость.

По данным «Москвы 24», особенность пиролы - в ряде дополнительных мутаций. Новый штамм более заразен, чем его предшественники.