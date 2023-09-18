Совет Госдумы проголосовал за использование депутатами только российских машин Фото: Александр БОЙКО

Совет Государственной думы единогласно проголосовал за использование депутатами в своих избирательных округах автомобилей только российского производства.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», – сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, палата уже начала проводить замену автомобилей, используемых в служебных целях в Москве. Он заявил, что это поможет развитию российской автомобильной промышленности, а «бюджетные средства останутся в стране».

Как писал сайт KP.RU, Путин призвал ранее исключить государственные закупки иномарок для чиновников. По словам российского лидера, министерства и управление делами президента просят продолжать закупки автомобилей иностранного производства и даже делают на этом акцент. Он подчеркнул, что если чиновники пересядут на машины поскромнее, ничего страшного не будет.