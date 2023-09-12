Путин призвал чиновников ездить на отечественных автомобилях Фото: пресс-служба Кремля

Российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, несмотря на то, что они выглядят скромнее, чем иномарки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

«Вопрос в практическом плане стоит о закупках – сейчас будут закупать. Наши машины, может, поскромнее выглядят, чем Audi, Mercedes, но надо брать пример с Индии», – сказал глава государства.

Как заверил президент, власти России будут наращивать локализацию автомобилей в стране. РФ «не собирается закрываться и делать что-то на коленке», добавил политик.

Как писал сайт KP.RU, Путин призвал ранее исключить государственные закупки иномарок для чиновников. По словам российского лидера, министерства и управление делами президента просят продолжать закупки автомобилей иностранного производства и даже делают на этом акцент. Он подчеркнул, что если чиновники пересядут на машины поскромнее, ничего страшного не будет.