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НовостиПолитика3 августа 2023 11:19

Путин призвал исключить госзакупки иномарок для чиновников

Министерства и управление делами президента просят продолжать закупки иностранных машин, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин призвал исключить госзакупки иномарок для чиновников Фото: пресс-служба Кремля

Путин призвал исключить госзакупки иномарок для чиновников Фото: пресс-служба Кремля

Государственные закупки иностранных автомобилей для чиновников должны быть полностью исключены, заявил президент России Владимир Путин.

«Это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – сказал глава государства на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Как отметил российский лидер, министерства и управление делами президента просят продолжать закупки автомобилей иностранного производства и даже делают на этом акцент. По мнению Путина, если чиновники пересядут на машины поскромнее, ничего страшного не будет.

Напомним, еще в 2020 году президент РФ запретил госкорпорациям покупать иностранные автомобили. Тогда глава государства поручил проконтролировать, чтобы государственные компании, ведомства, органы госвласти покупали только российские машины для работы.