Финансист Ордов: изменение условий погашения кредитов сократит число банкротов

проект предусматривает погашение основного долга в первую очередь Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменение условий погашения кредитов, платежи по которым не были внесены вовремя, поможет снизить число банкротств, сообщил в разговоре с РИАМО финансист Константин Ордов.

- Изменение порядка зачисления платежей сделает так, что конечная сумма долга станет понятной, – считает Ордов.

Он пояснил, что сейчас при погашении просроченных кредитов сначала гасятся штрафы, пени и неустойки, а до основного долга подчас не доходит. В случае принятия новых условий первым будет гаситься основной долг.

По данным «Известий», документ, предусматривающий иной порядок погашения платежей по ссуде, позволит повысить правовую защищенность граждан. Проект устанавливает более благоприятную для клиента очередность погашения платежей: новые правила позволят заемщику по возможности быстрее закрыть кредит. С другой стороны, перестройка ИТ-систем и переналадка процессов потребуют расходов от банков.

Ранее RT сообщил, что совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых.