Германия направит Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия направит Украины новый пакет военной и гуманитарной помощи на сумму в 400 миллионов евро, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В интервью Bild глава Минобороны ФРГ уточнил, что Киев получит от Берлина разрывные и минометные снаряды, а также противоминные ракеты. Кроме того, Украине будут направлены бронированные автомобили, электрогенераторы, отопительные системы, зимняя одежда и системы разминирования.

Напомним, Писториус заявил 15 сентября, что правительство Германии примет решение по поставкам Украине ракеты дальнего действия Taurus через одну или две недели. Министр разозлился на мэра Киева Виталия Кличко, который на повышенных тонах просил поставить Украине эти ракеты. В ответ глава военного ведомства отметил, что Берлин и так уже оказал объемную военную помощь.