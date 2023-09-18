Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 сентября 2023 18:17

Германия направит Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро

Киев получит от Берлина разрывные и минометные снаряды, а также противоминные ракеты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Германия направит Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро

Германия направит Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия направит Украины новый пакет военной и гуманитарной помощи на сумму в 400 миллионов евро, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В интервью Bild глава Минобороны ФРГ уточнил, что Киев получит от Берлина разрывные и минометные снаряды, а также противоминные ракеты. Кроме того, Украине будут направлены бронированные автомобили, электрогенераторы, отопительные системы, зимняя одежда и системы разминирования.

Напомним, Писториус заявил 15 сентября, что правительство Германии примет решение по поставкам Украине ракеты дальнего действия Taurus через одну или две недели. Министр разозлился на мэра Киева Виталия Кличко, который на повышенных тонах просил поставить Украине эти ракеты. В ответ глава военного ведомства отметил, что Берлин и так уже оказал объемную военную помощь.