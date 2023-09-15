Министр обороны ФРГ разозлился на Кличко, выпрашивавшего ракеты Taurus Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны ФРГ Борис Писториус разозлился на мэра Киева Виталия Кличко, который на повышенных тонах просил поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus. В ответ глава военного ведомства отметил, что Берлин и так уже оказал объемную военную помощь.

Писториус назвал виды техники, которые Берлин уже поставил Киеву, задавшись вопросом почему эти поставки никак не отмечаются Украиной, а лишь требуются новые виды вооружений.

«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?», - заявил с раздражением министр обороны ФРГ.

Все произошло на конференции в немецком городе Мюнстере, которая была посвящена завершению Тридцатилетней войны 1618-1648 годов.

Напомним, ранее на той же конференции министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкое правительство примет решение по поставкам Киеву ракет Taurus через одну или две недели.