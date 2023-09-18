Вирусолог Зверев: маски и здоровый образ жизни помогут защититься от пиролы

Специалисты советуют уделять больше времени профилактике болезни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профилактическими мерами против нового штамма коронавируса, получившего название «пирола», являются ношение масок в общественных местах и ведение здорового образа жизни. Об этом сообщил RT вирусолог, академик РАН Виталий Зверев.

- Избежать инфицирования поможет масочный режим, например в местах массового скопления людей, в общественном транспорте. Также важно обратить внимание на режим питания и дня, особенно людям с хроническими заболеваниями, - считает Зверев.

Вирусолог уточнил, что сейчас у специалистов «нет опасений насчёт того, что «пирола» будет протекать тяжело».

По данным «Известий», новый штамм коронавируса имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма омикрона и является более заразным. Однако вакцины, созданные под штамм «омикрон», эффективны и для «пиролы». По предварительным данным, массовый иммунитет поможет справиться с новым видом вируса.

Ранее телеканал «360» сообщил, что российские вакцины защищают от тяжелого течения болезни или смерти.