Захарова назвала махинацией ситуацию вокруг иска Киева в ВТО из-за зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация вокруг иска Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию и Словакию выглядит как махинация со стороны Запада, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все они вместе взятые – киевский режим, ЕС, НАТО – в курсе, что Блинкена на днях снова «волновала» проблема голода в мире, и он не нашел ничего лучше, чем обвинить во всем Россию? Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия?» – написала она в Telegram.

По мнению дипломата, мировая общественность устала «от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности», которая оборачивается глобальными бедствиями и разорением добросовестных хозяйств.

Напомним, Украина подала в ВТО иски к Польше, Венгрии и Словакии в связи с запретом на поставки в эти страны украинского зерна.

В пятницу, 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинского зерна, однако Венгрия, Словакия и Польша с этим решением не согласились и продлили запрет в одностороннем порядке. Более того, Венгрия расширила перечень запрещенных к ввозу с Украины товаров.