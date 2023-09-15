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НовостиВ мире15 сентября 2023 17:13

Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на импорт украинского зерна

Украина согласилась принять меры, чтобы избежать резких скачков в экспорте зерна, сообщила ЕК
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на импорт украинского зерна

Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на импорт украинского зерна

Фото: EAST NEWS

Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна из Украины в пять стран Евросоюза.

«Срок действия существующих мер истекает сегодня. Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера, чтобы избежать резких скачков в экспорте зерна», – говорится в документе, в распространенном ЕК документе.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отправил в Еврокомиссию ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна с Украины. Варшава не может пойти на нанесение вреда сельскохозяйственному рынку Польши, для которого представляют угрозу поставки зерна с Украины, отметил политик.

По его словам, власти Польши утвердили постановление, запрещающее ввоз зерновых с украинской территории. Запрет не касается транзита зерна с Украины.

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