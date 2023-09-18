Киев подал в ВТО иски против стран ЕС из-за запрета на импорт украинского зерна Фото: REUTERS

Украина подала во Всемирную торговую организацию иски к Польше, Венгрии и Словакии в связи с запретом на поставки в эти страны украинского зерна.

«Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции», – сообщается в Telegram-канале украинского Министерства экономики.

В ведомстве отметили, что надеятся на снятие запрета Варшавой, Будапештом и Братиславой, чтобы сторонам «не пришлось долго выяснять отношения в судах». Для Киева «принципиально важно донести, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров», подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, украинские производители зерна продолжают нести значительные убытки из-за введенного эмбарго.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинского зерна, однако Венгрия, Словакия и Польша с этим решением не согласились и продлили запрет в одностороннем порядке. Более того, Венгрия расширила перечень запрещенных к ввозу с Украины товаров.

Польша, Словакия и Венгрия пригрозили выходом совета Еврокомиссии по зерну в ответ на обещания Киева обратиться в ВТО.