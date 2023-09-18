Илон Маск заявил, что Китай является одним из мировых лидеров в сфере ИИ Фото: REUTERS

Китай входит в число мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и претендует на первое место в этой сфере, об этом заявил предприниматель Илон Маск.

«Что касается ваших слов о странах, лидирующих в ИИ, Китай, определенно, одна из них, одна из лидирующих и, потенциально, номер один», - подчеркнул Маск в беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

Бизнесмен отметил, что несмотря на озабоченность Запада возможным отсутствием в Китае регуляторных мер в сфере ИИ, он лично встречался с руководством КНР для обсуждения рисков ИИ.

По его словам, власти Китая внимательно отнеслись к риску того, что ИИ может теоретически пошатнуть власть компартии в стране.

Как писал сайт KP.RU, 29 марта Илон Маск вместе с более 1000 экспертами в области искусственного интеллекта потребовал ввести мораторий на обучение мощных нейросетей.

В открытом письме к лабораториям ИИ говорится, что неконтролируемый процесс в этой области может представлять угрозу для человечества.

В письме призывали к приостановке обучения ИИ минимум на шесть месяцев. За это время лаборатории и независимые специалисты должны разработать и внедрить набор общих протоколов безопасности, которые позволят впоследствии независимым экспертам проверять и контролировать развитие появляющихся систем ИИ.

13 июля предприниматель Илон Маск официально объявил о создании новой компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Речь шла о компании xAI.