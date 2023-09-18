Губернатор Гладков: В Шебекинском округе системой ПВО сбиты три воздушные цели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Шебекинском городском округе российская система ПВО уничтожила три воздушные цели, пострадавших нет.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты 3 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Глава региона уточнил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи.

По его словам, аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.

Как писал сайт KP.RU, 16 сентября Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате один мужчина получил осколочные ранения.

Глава региона добавил, что есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий. Осколками снарядов посекло 3 машины, две фуры и ГАЗель.

Вечером 1 сентября в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Российская ПВО сбила две воздушные цели в небе над Корочанском районом и Яковлевском городском округом.