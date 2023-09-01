Гладков: система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО) вечером в пятницу, 1 сентября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, российская ПВО сбила две воздушные цели в небе над Корочанском районом и Яковлевском городском округом.

По предварительным данным, на земле нет пострадавших и разрушений. Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях падения обломков объектов.

Ранее Минобороны России сообщило, что 1 сентября в 21:15 по московскому времени в небе над Белгородской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Сайт KP.RU писал, что утром в пятницу украинские дроны вновь атаковали местность под Белгородом. Цели киевского режима не были достигнуты благодаря работе российской системы ПВО.