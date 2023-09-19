Канада выслала высокопоставленного индийского дипломата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады выслали высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года, об этом сообщила глава МИД страны Мелани Жоли.

«Мы выслали высокопоставленного индийского дипломата из Канады», - сообщила министр.

По ее словам, этот человек является представителем разведки Индии в Канаде.

Жоли добавила, что Оттава «не потерпит никакого вмешательства в свои дела», а также ожидает «полного сотрудничества» от Нью-Дели по этому вопросу.

Как писал сайт KP.RU, 15 сентября Мария Захарова сообщила, что власти Северной Македонии 12 сентября без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов посольства России.

Дипломат отметила, что Северная Македония продолжает двигаться по пути усугубления конфронтации с Россией и загоняет в тупик двусторонние отношения.