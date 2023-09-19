Во Львове проведут проверку после попытки военкомов силой задержать мужчину Фото: REUTERS

Военкомат Львовской области сообщил, что проведет проверку после появления видео, на котором его сотрудники пытались силой задержать мужчину на улице.

«В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования», - говорится в сообщении.

Отмечалось, что по данному факту руководством Львовского областного ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры.

Ранее украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, снятое во Львове. На нем сотрудники военкомата пытаются задержать мужчину и силой усадить его в микроавтобус. Мужчине удалось сбежать благодаря помощи очевидцев.

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