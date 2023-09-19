Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею после визита в Россию Фото: REUTERS

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Россию, «открывшего новую главу» в развитии двусторонних отношений, об этом сообщила газета «Нодон синмун».

По данным газеты, утром 18 сентября его спецпоезд проехал приграничную железнодорожную станцию Туманган.

Ким Чен Ын при этом тепло приветствовал людей по возвращении домой, подчеркнуло издание.

Как писал сайт KP.RU, 17 сентября глава КНДР Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию, который продлился с 12 по 17 сентября. Бронепоезд с северокорейским лидером покинул станцию в Приморье.

Российская сторона организовала церемонию проводов Ким Чен Ына на станции Артем-Приморский-1. Перед входом в зеленый бронепоезд для лидера КНДР как и в день приезда расстелили ковровую дорожку.

Позже госрадио КНДР «Голос Кореи» сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын по окончании «официального и дружественного» визита в Россию поблагодарил ее президента Владимира Путина, а также власти и народ за гостеприимство.

Руководитель Северной Кореи пожелал процветания России, а ее народу благ.