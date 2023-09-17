Ким Чен Ын покинул Приморье на бронепоезде 17 сентября

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился 17 сентября Фото: REUTERS

Глава КНДР Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию, который продлился с 12 по 17 сентября. Бронепоезд с северокорейским лидером покинул станцию в Приморье, сообщают журналисты с места событий.

Российская сторона организовала церемонию проводов Ким Чен Ына на станции Артем-Приморский-1. Перед входом в зеленый бронепоезд для лидера КНДР как и в день приезда расстелили ковровую дорожку.

У перрона Ким Чен Ына встретила рота почетного караула Восточного военного округа, а военный оркестр штаба Тихоокеанского флота сначала исполнил гвардейский встречный марш, после чего прозвучали гимны Северной Кореи и России.

Поезд главы Северной Кореи направился в сторону пограничного пункта Хасан, до которого 250 километров.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября, а на следующий день провел четырехчасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Амурской области на космодроме "Восточный".

Далее у главы КНДР состоялась насыщенная программа по городам Дальнего Востока России, в большой степени связанные по линии Минобороны. В заключительные дни Ким Чен Ын встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, примерил на себя шапку-ушанку, а также посетил Приморский океанариум.