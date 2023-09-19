Пентагон спустя сутки обнаружил обломки пропавшего в Южной Каролине F-35 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Объединенной базы ВС США Чарльстон подтвердили обнаружение обломков пропавшего ранее истребителя F-35 в Южной Каролине.

«Личный состав Объединенной базы ВС США Чарльстон в тесной координации с местными властями нашел поле с обломками в округе Уильямсбург. Обломки были обнаружены в двух часах к северо-востоку от Объединенной базы ВС США Чарльстон», - говорится в сообщении базы в соцсети.

Представители военной базы попросили не приближаться к месту обнаружения обломков истребителя, а их вывозом займется Корпус морской пехоты США.

Как писал сайт KP.RU, ранее конгрессмен США Нэнси Мейс сообщила, что местонахождение истребителя F-35, пропавшего в Южной Каролине, сутки было неизвестно.

Сайт Flightradar обращался за помощью военным в поиске «стелс»-истребителя F-35B.

Военный эксперт Василий Дандыкин предполагал, что пропавший в Америке истребитель F-35B при хорошей заправке может пролететь сотни миль и без пилота. По его мнению, истребитель мог упасть упадет где-то на побережье.

Напомним, 18 сентября Объединенная база Чарльстон сообщила, что в США ведутся поиски «стелс»-истребителя F-35B после аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться.