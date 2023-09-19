Rzeczpospolita: Польшу исключили из числа стран, решающих судьбу Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта, об этом написала польская газета Rzeczpospolita.

«Именно с Парижем, Лондоном и Берлином администрация Джо Байдена координирует масштабы и качество поддержки Украины», - говорится в статье.

По мнению автора, Польша не входит в число тех, с кем Штаты разделяют одни и те же ценности и принимает важнейшие решения.

Журналист отметил, что Вашингтон отодвинул красные линии в отношениях с Варшавой и начал обращать внимание только на крупные внутриполитические скандалы, такие как преследование независимых СМИ и попытка исключения оппозиции из предвыборной гонки.

«Именно эти шаги способствуют исключению Польши из круга ответственных за судьбу Украины», - резюмирует обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке высказался о поставках американских истребителей F-16 Украине.

Путин отметил, что собираются F-16 поставлять. Поменяет это что-то на поле боя? Нет. Это просто затягивает конфликт.

17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт будет иметь затяжной характер. По его словам, многие конфликты в мире длятся значительно дольше, чем ожидалось.

Столтенберг сказал немецкому изданию, что мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине.