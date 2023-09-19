В России приступили к испытаниям гиперзвукового снайперского патрона Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1500 метров в секунду, об этом РИА Новости рассказал руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания», - сообщил Лобаев.

Он уточнил, что патрон пока называется «условно гиперзвуковым», так как сегодня летает «на грани» гиперзвуковой скорости.

Оружейник пояснил, что ранее компания приостановила проект гиперзвукового патрона в связи с наращиванием серийного производства оружия по гособоронзаказу.

Как писал сайт KP.RU, 20 июня «Радио «Комсомольская правда» задало вопросы оружейнику Владиславу Лобаеву, главе компании Lobaev Arms.

Лобаев сообщил, что к винтовкам и робототехническим комплексам, которыми они занимались давно, добавилась прошивка дронов. И оптический прицел дневной. Не думали, что придется заняться и серийным выпуском патронов.

Он уточнил, что в настоящее время фактически разработан и серийно производится отечественный CheyTac.375. Это прорыв.

Оружейник пояснил, что качественный патрон влияет и на надежность, и на дальность. Критически важно начать делать такой самим и поставлять в войска.