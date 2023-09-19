В Верховной Раде предложили уменьшать срок за выработку электроэнергии Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко сообщил о регистрации законопроекта, в котором предлагается сокращать заключенным сроки за вырабатывание электричества через велогенерационные установки, об этом написало издание «Обозреватель».

«...Суть проста. Мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки», - заявил депутат.

Он пояснил, если в течение месяца они будут выполнять нормы, то срок заключения уменьшится на три дня, но не больше 10 месяцев в год.

По его словам , за год заключенный может снизить срок заключения на 30 дней.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Польши, а также Румынии на фоне рекордного потребления электроэнергии в минувший понедельник, 28 августа, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Отмечалось, что во вторник, 29 августа, Украина в утренние и вечерние часы импортировала электроэнергию из Словакии.

Ранее эксперт в области энергетики Юрий Корольчук сообщил, что зимой на Украине возможно отключение электричества на длительный период даже без каких-либо ракетных ударов по инфраструктуре.

По его словам, даже если не будет ударов - все равно будут отключения. Если будет теплая зима - без ударов будет так же, как и год назад.

Корольчук предупредил что отключать электричество могут и на восемь, и на десять часов.