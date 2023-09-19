Боец РФ сообщил, что солдаты ВСУ стали сдаваться в плен под Сватово Фото: Александр КОЦ

Украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на Сватовском участке фронта, об этом РИА Новости рассказал российский боец.

«Противник начал добровольно сдаваться в плен», - сказал военнослужащий.

Боец уточнил, что только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления.

Как писал сайт KP.RU, 18 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли в плен группу бойцов ВСУ, которые добровольно сдались, используя данные из разбрасываемых ВС РФ листовок.

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что после того, как их БТР подбили российские военные, они укрылись в лесу. Возвращаться назад они не хотели, поэтому решили связаться с российской армией по инструкции, указанной в разбрасываемых ВС РФ листовках.

Выйдя на нужную частоту, солдаты сообщили о желании сдаться и указали свои координаты. За ними быстро прибыли российские войска, которые вывезли украинцев в безопасное место. Пленный отдельно отметил, что россияне относились ко всем сдавшимся уважительно.