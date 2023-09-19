NYT: Зеленский понял, что ему лучше не критиковать западных политиков Фото: REUTERS

Зеленский осознал необходимость больше благодарить западных политиков, а не критиковать их, об этом написал в статье New York Times обозреватель Эндрю Крамер.

«Это изменение тона и подхода Зеленского после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия», - говорится в публикации.

Крамер пояснил, что западные политики посоветовали Зеленскому выражать больше благодарности. «Зеленский, похоже, понял это послание», - отметил журналист.

Крамер, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника, подчеркнул, что ключевой целью поездки Зеленского в США станет «огромное послание благодарности президенту, конгрессу и американскому народу».

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября Зеленский начал агрессивно критиковать ООН из-за якобы «недостаточной поддержки» Киева и «слабого давления на Россию». Зеленский считает, что ООН могла бы быть лучшей площадкой для «объединения мира», но этого, мол, не происходит.

Напомним, 13 июля после прошедшего ранее саммита в Вильнюсе и призыва теперь уже экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса к Зеленскому быть более благодарным за предоставленную союзниками помощь, президент Украины опубликовал «благодарственное» видео, в котором за восемь минут 47 раз сказал спасибо.

Зеленский сказал, что благодарит президента Байдена и всю Америку. …Спасибо Литве за организацию саммита. … Спасибо Нидерландам, … Дании, … Франции и господину президенту Макрону.