Житель Одессы украл у соседки черепаху, чтобы сварить из нее суп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель Одессы украл у своей соседки красноухую черепаху, чтобы приготовить суп и съесть ее. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на правоохранительные органы.

«В Хаджибейском районе Одессы мужчина украл у соседки черепаху, сварил из нее суп и съел», - передает издание.

Как уточняется, женщина держала двух красноухих черепах в ванночке, которая в свою очередь находилась на общей веранде. В статье отмечается, что одну черепаху мужчина украл и съел, но и вторая пострадала – он разбил ей панцирь молотком. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, сайт KP.RU рассказал историю о петербургском рыбаке, который выловил из Невы черепаху. Однако он ничего не стали с ней делать, а просто удивился улову и отпустил обратно.