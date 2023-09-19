Психолог Метелева: ребенок с игровой зависимостью рискует поддаться и другим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психолог Татьяна Метелева рассказала о том, что чрезмерное увлечение компьютерными играми вызывает у детей психические расстройства. Также назвала признаки формирования зависимости от игромании.

Специалист отметила, что игры на компьютере можно приравнять к такой же зависимости, как от наркотиков и спиртных напитков. Как следствие, у игроков исчезает интерес к окружающей их действительности, они увлечены и сосредоточены только на одном процессе. Часто игра становится не отдыхом, а необходимостью.

Признаки зависимости от игромании:

- кругозор ограничен, теряется интерес ко всему, кроме игры;

- отдаление от семьи, друзей, одноклассников;

- не реагирует, не выполняет просьбы, увлекшись игрой;

- возрастание времени игры;

- ребенок не идет на контакт.

Важно заметить, если ребенку ограничить доступ к сети, то у него это вызывает агрессию, появляется чувство страха и ухудшение самочувствия. Даже могут появиться серьезные физиологические симптомы: нарушения сна, тахикардия, обильное потоотделение.

Если родители поняли, что ребенок не может выйти из виртуальной реальности, то ему необходима помощь.

- Нельзя ругать или обвинять ребенка. Попробуйте спокойно провести с ним беседу и выяснить причину беспокойства. Возможно, он не может наладить контакт с одноклассниками, испытывает страх в общении с ними, - пояснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Немаловажную роль играет и генетика, а также детские психологические травмы.

Ранее, президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук и международного права Сергей Комков рассказал Царьграду, что увлечение гаджетами влечет к деформации психики подростков.

- Ребенок замыкается в себе, у него развивается психотравма. Затем он уходит в виртуальное пространство, погружается в виртуальный мир. А там все заполнено контентом, который враждебен психологическому миру ребенка. Там много сцен насилия и убийств, настроения безысходности. Под таким влиянием психика полностью деформируется, - говорит эксперт.

Педагоги тоже против гаджетов, особенно в школе. Они уверены, что дети отвлекаются на гаджет и в результате упускают важные моменты по учебе.

- Дети начинают отставать, родителям приходится нанимать репетиторов и сидеть с ребенком до полуночи за уроками, чтобы наверстать „прослушанное“ и упущенное», — подчеркнула Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан в беседе с телеканалом «360».