Кардиолог назвал сроки восстановления Игоря Николаева после операции

Игорь Николаев восстанавливается после операции Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Операция по коронарному шунтированию, которую провели медики Игорю Николаеву, достаточно обычное вмешательства в наше время. Однако, после операции артисту в любом случае понадобиться время на восстановление, сообщил Lentе.ru кардиолог Юрий Кремнев.

- Коронарное шунтирование — это рутинная операция, но случается, что после возникают осложнения. Тогда период восстановления длится несколько месяцев, - пояснил врач.

При благоприятном развитии событий, на реабилитацию уйдут недели.

Ранее телеканал «360» сообщал, что врачи госпитализировали российского певца и композитора Игоря Николаева 15сентября, причиной были названы проблемы с сердцем.

По данным «Пятого канала» медики, опасаясь за здоровье любимца публики, решили не затягивать с вмешательством и провели Николаеву операцию на сердце. Вмешательство прошло без эксцессов, а сразу после него композитора перевели в реанимацию.

В настоящий момент выступления певца в Сочи и Краснодаре, которые были запланированы на 20 и 21 сентября, отменены.

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