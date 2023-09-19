Врач назвала безопасную ежедневную дозу орехов

Орехи можно покупать в супермаркетах и магазинах, главное чтобы на продукт был свежим и безопасным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Орехи считают полезным и высоко калорийным продуктом, однако, использовать их в качестве постоянного перекуса не рекомендуется, особенно людям, склонным к аллергии. Об этом сообщила «Газете.ru» врач-эндокринолог Светлана Шокур.

- В день рекомендуется употреблять около 30 грамм орехов, то есть примерно 20 ядер миндаля, пять - грецкого ореха и 40 фисташек, - рассказала специалист.

При этом, специалист отметила, что порядка 20% взрослых и 5% детей имеют аллергию на орехи.

Однако, орехи положительно влияют на гормональную систему, обладают противовоспалительным антиоксидантным эффектом.

Ранее телеканал «360» сообщил, что добавление в рацион орехов и авокадо, которые богаты жирными кислотами, поможет разгладить морщины и увлажнить кожу. Также справиться с возрастными изменениями на лице можно благодаря употреблению красного перца и свежих помидоров.

По данным ОТР, в мире ежегодно собирают более 3,5 миллионов тонн грецких орехов. В России благоприятные условия для выращивания грецких орехов – в южных регионах и на Северном Кавказе. Орехи собирают с начала сентября до конца октября.