Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский городской суд признал молодежную организацию «Новое величие» экстремистской. Об этом во вторник, 19 сентября, пишет «Известия».

«Административное исковое заявление удовлетворить, признать незарегистрированное общественное объединение экстремистским и запретить его деятельность на территории Российской Федерации», - сказал судья, который уточнил, что данное решение возможно обжаловать в течение месяца.

Напомним, в конце июня этого года в Москве вынесли приговор против организаторов и участников экстремистской организации. Как заявили тогда в Следственном комитете (СК) России по столице, сроки получили шесть человек возрастом от 30 до 54 лет.