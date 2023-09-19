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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 11:19

Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие»

Решение возможно обжаловать в течение месяца
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие»

Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский городской суд признал молодежную организацию «Новое величие» экстремистской. Об этом во вторник, 19 сентября, пишет «Известия».

«Административное исковое заявление удовлетворить, признать незарегистрированное общественное объединение экстремистским и запретить его деятельность на территории Российской Федерации», - сказал судья, который уточнил, что данное решение возможно обжаловать в течение месяца.

Напомним, в конце июня этого года в Москве вынесли приговор против организаторов и участников экстремистской организации. Как заявили тогда в Следственном комитете (СК) России по столице, сроки получили шесть человек возрастом от 30 до 54 лет.