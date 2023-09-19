Кардиолог перечислила признаки болезни сердца у подростков

При появлении тревожных симптомов стоит немедленно обратиться к врачу Фото: Иван МАКЕЕВ

Порой даже не очевидные симптомы могут свидетельствовать о проблемах с сердцем у подростков. О том, на что стоит обратить внимание, рассказала «Газете.ru» врач-кардиолог Анастасия Фомичева.

- Симптомами могут стать боли в груди, одышка, учащенный пульс, обмороки, - говорит кардиолог.

Медик отметила, что тревожным признаком также являются быстрая утомляемость. В случае обнаружения симптомов, которых ранее не было, врач рекомендовала незамедлительно обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее телеканал «360» сообщил, что занятия йогой и плаванием позволят улучшить кровообращение, укрепить сердечную мышцу и увеличить частоту сердечных сокращений. Полезными для здоровья сердца также считаются силовые и интервальные тренировки, которые помогают укрепить мышечный корсет.

По данным «Москвы 24», любое сильное эмоциональное потрясение может привести к инфаркту миокарда. При этом приступ может случиться даже у молодых и, казалось бы, здоровых людей. Но для этого интенсивность эмоций должна быть очень высокой.