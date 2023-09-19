Психотерапевт рассказала, почему смайлики в переписке могут вызывать раздражение

Кому-то смайлики нравятся, другим - нет, но злоупотреблять ими в переписке точно не стоит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обилие смайликов и картинок в переписке может вызывать раздражение у собеседника, чему есть объективная причина. Об этом в беседе с корреспондентом РИАМО рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

- Смайлики могут рассматривается, как нежелание вкладываться в диалог с собеседником. Поэтому они и могут у многих людей вызывать раздражение, - считает психотерапевт.

Она добавила, что использование картинок, при этом, значительно упрощает общение. Особенно если речь идет про выражение чувств: смайлики могут показать радость, печаль или задумчивость.

Ранее Life.ru сообщил о том, что нейросеть превратила смайлики в человеческие лица. Получившийся результат вызвал большой интерес и неоднозначную реакцию у пользователей сети: кто-то назвал их смешными, другие — неприятными и даже противными.

По данным телеканала «Царьград», 19 сентября каждого года традиционно отмечается день рождения смайлика, который впервые придумал профессор Скотт Фалман в 1982 году.