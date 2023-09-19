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НовостиПолитика19 сентября 2023 14:30

Макрон сообщил об экстренном заседании Совбеза ООН из-за ситуации в Карабахе

Париж решительно осуждает начало операции Баку в Карабахе
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Макрон сообщил об экстренном заседании Совбеза ООН из-за ситуации в Карабахе

Макрон сообщил об экстренном заседании Совбеза ООН из-за ситуации в Карабахе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция решительно осуждает начало вооруженной операции Баку и требует провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в МИД республики.

По данным коммюнике ведомства, Франция требует в срочном порядке созвать заседание Совета безопасности ООН. Власти Франции находятся в прямом контакте с партнерами из Европы и США.

Кроме того, Париж призывает Баку немедленно прекратить вооруженные действия.

Напомним, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны республики.