Макрон сообщил об экстренном заседании Совбеза ООН из-за ситуации в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция решительно осуждает начало вооруженной операции Баку и требует провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в МИД республики.

По данным коммюнике ведомства, Франция требует в срочном порядке созвать заседание Совета безопасности ООН. Власти Франции находятся в прямом контакте с партнерами из Европы и США.

Кроме того, Париж призывает Баку немедленно прекратить вооруженные действия.

Напомним, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны республики.