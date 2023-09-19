Экономист Абрамов: в 2024 году госдолг США может превысить 50 трлн долларов Фото: REUTERS

Государственный долг США впервые в истории превысил 33 трлн долларов, при этом за три месяца общая сумма задолженности выросла на 1 трлн долларов. Об этом сказано в сообщении Минфина США.

Экономист Вячеслав Абрамов рассказал «Абзацу», что на данный момент в США практически нет лимита на потолок госдолга, который будет меняться только 1 января 2025 года.

«Ставка на достаточно высоких значениях - 5,25% ... Соответственно, проценты по обслуживанию госдолга становятся очень высокими, и есть риск того, что к концу 2024 года госдолг США может превысить 50 трлн долларов», - заявил эксперт, указав на возможность дальнейшего роста этого процента.

По его словам, с 2024 года сумма выплат процентов по госдолгу США составит 1,4 трлн долларов в год. «Если не оптимизировать расходы, он так и будет расти. А с учетом накопленных процентов … это будет приводить к ещё большему росту госдолга», - предупредил он.

Абрамов заявил, что США никогда не смогут отдать долги, отметив также, что в случае Соединенных Штатов это является абсолютно нормальной ситуацией, с которой предлагают согласиться всему миру.