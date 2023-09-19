Терапевт Чайкин: отдых в бархатный сезон полезнее, чем летом Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Терапевт Константин Чайкин рассказал о том, что отдых в бархатный сезон безопаснее, чем в летний. Причина кроется в уменьшении ультрафиолета и снижении нагрузки на сердце.

Вместе с тем, врач рекомендует не забывать и о мерах предосторожности. В первой половине сентября на российских курортах еще знойно. Лучшее время для загара – это первые 3 часа после восхода солнца и последние 3 часа перед закатом. В этот период загар ложится лучше, а вероятность ожогов уменьшается.

Необходимо регулярно пить воду (для восполнения водного баланса), носить головные уборы, использовать солнцезащитный крем, говорит эксперт ИА RuNews24.ru.

Не стоит забывать о санитарной гигиене: тщательно мыть руки, а также овощи и фрукты. Есть высокий риск отравления продуктами, поэтому помнить о том, что в теплое время года срок хранения уменьшается в три раза.

Конечно, есть много плюсов осеннего отдыха. С наступление бархатного сезона количество отдыхающих уменьшается, а санитарные условия улучшаются. Как результат, частота кишечных инфекций снижается в разы.

Особенно полезен отдых в сентябре людям с проблемной кожей. Если в летний период они не загорают, а сгорают на солнце, появляются пигментные пятна, которые небезопасны для здоровья человека. А вот отдых в бархатный сезон не испортит внешний вид и настроение.