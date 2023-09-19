Педиатр Бережная: проглоченный магнит может привести к фатальному исходу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Педиатр, детский гастроэнтеролог Дарья Маркова в беседе с «Газета.Ru» назвала самые опасные предметы, которые может проглотить ребенок, отметив наибольшую опасность батареек и магнитов.

«Батарейки способны вызывать тяжелый химический ожог слизистой органов, магниты притягиваются друг к другу и попутно могут защемить или перетереть слизистую желудка», – заявила специалист.

Маркова предупредила, что в таком случаи необходимо провести экстренное извлечение, а первой помощью будет обращение к врачам. Как уточнила педиатр, чтобы ребенок не нервничал, медицинские работники проводят такие манипуляции под его медикаментозным сном.

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