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НовостиЭкономика19 сентября 2023 15:49

Финансист не исключил дальнейшее ослабление курса рубля

Финансист Бабин спрогнозировал ослабление курса рубля после 28 сентября 2023
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Финансист не исключил дальнейшее ослабление курса рубля

Финансист не исключил дальнейшее ослабление курса рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансист Дмитрий Бабин в беседе с «Газета.Ru» не исключил дальнейшее ослабление рубля, указав на фактор налогового периода, который начал больше влиять на курс российской валюты с февраля прошлого года.

«Потеря поддержки со стороны налогового периода уже сегодня способна привести к ускорению нисходящей динамики рубля, так как даже дополнительные продажи экспортерами иностранной валюты … не привели к заметному укреплению рубля», - заявил специалист.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов, как писал «Царьград», спрогнозировал, что доллар может незначительно просесть по отношению к российской валюте - до 92,5 рубля, но после завершения налогового периода вновь начать расти, если Центробанк РФ не примет более жесткие меры.

Тем временем экономический обозреватель Наталья Карнова прокомментировала доклад «Росконгресса», в котором было сказано, что курс к началу второго квартала 2024 года опустится до 110 рублей за доллар. Как сообщал телеканал «360», специалист назвала такой прогноз скептическим, поскольку сильное падение рубля невыгодно властям.