Финансист не исключил дальнейшее ослабление курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансист Дмитрий Бабин в беседе с «Газета.Ru» не исключил дальнейшее ослабление рубля, указав на фактор налогового периода, который начал больше влиять на курс российской валюты с февраля прошлого года.

«Потеря поддержки со стороны налогового периода уже сегодня способна привести к ускорению нисходящей динамики рубля, так как даже дополнительные продажи экспортерами иностранной валюты … не привели к заметному укреплению рубля», - заявил специалист.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов, как писал «Царьград», спрогнозировал, что доллар может незначительно просесть по отношению к российской валюте - до 92,5 рубля, но после завершения налогового периода вновь начать расти, если Центробанк РФ не примет более жесткие меры.

Тем временем экономический обозреватель Наталья Карнова прокомментировала доклад «Росконгресса», в котором было сказано, что курс к началу второго квартала 2024 года опустится до 110 рублей за доллар. Как сообщал телеканал «360», специалист назвала такой прогноз скептическим, поскольку сильное падение рубля невыгодно властям.