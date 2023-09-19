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НовостиОбщество19 сентября 2023 16:09

Иммунолог назвала способы защиты от сезонных болезней

Иммунолог Ярцева посоветовала офисным работникам вакцинироваться от гриппа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Иммунолог назвала способы защиты от сезонных болезней

Иммунолог назвала способы защиты от сезонных болезней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Lenta.ru заявила, что методы профилактики от распространенных в осенне-зимний период инфекций зависят от образа, а также ритма жизни.

Ярцева рекомендовала прививаться людям, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, а также работают в закрытом помещении со скученностью сотрудников. Кроме того, по ее словам, вакцинация показана пожилым, а также детям и людям с ослабленным здоровьем.

«Если вы удаленно работаете, вы не вынуждены в общественном транспорте куда-то тащиться рано, вы высыпаетесь, занимаетесь спортом, хорошо питаетесь и не курите, то, в принципе, можете не вакцинироваться», - отметила она, уточнив, что смысл вакцинации в том, чтобы болезнь не распространялась в сплоченных коллективах.

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что обычная простуда не должна длиться более одной недели. Как сообщал телеканал «360», специалист заявила, что если в течение семи дней выздороветь не удается, то необходимо обратиться к врачам.

Врач Анна Сафонова напомнила про «неучтённые» вирусы, которые также угрожают этой осенью. Как писал «Царьград», эксперт отметила, список болезней не ограничивается только коронавирусом и гриппом.