Иммунолог назвала способы защиты от сезонных болезней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Lenta.ru заявила, что методы профилактики от распространенных в осенне-зимний период инфекций зависят от образа, а также ритма жизни.

Ярцева рекомендовала прививаться людям, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, а также работают в закрытом помещении со скученностью сотрудников. Кроме того, по ее словам, вакцинация показана пожилым, а также детям и людям с ослабленным здоровьем.

«Если вы удаленно работаете, вы не вынуждены в общественном транспорте куда-то тащиться рано, вы высыпаетесь, занимаетесь спортом, хорошо питаетесь и не курите, то, в принципе, можете не вакцинироваться», - отметила она, уточнив, что смысл вакцинации в том, чтобы болезнь не распространялась в сплоченных коллективах.

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что обычная простуда не должна длиться более одной недели. Как сообщал телеканал «360», специалист заявила, что если в течение семи дней выздороветь не удается, то необходимо обратиться к врачам.

Врач Анна Сафонова напомнила про «неучтённые» вирусы, которые также угрожают этой осенью. Как писал «Царьград», эксперт отметила, список болезней не ограничивается только коронавирусом и гриппом.