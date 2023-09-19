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НовостиПолитика19 сентября 2023 17:14

Путин: ОПК России активно наращивает производство для обеспечения спецоперации

Президент добавил, что на предприятиях ОПК выросло и производство гражданской продукции
Сергей ЧИКОВ
Путин: ОПК России активно наращивает производство для обеспечения спецоперации

Путин: ОПК России активно наращивает производство для обеспечения спецоперации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что военно-промышленный комплекс РФ активно наращивает производство для обеспечения нужд российской армии в зоне спецоперации на Украине.

“Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции”, — сказал глава государства на открытии заседания Военно-промышленной комиссии 19 сентября.

Также он отметил, что на предприятиях ОПК увеличился и выпуск гражданской продукции, спрос на которую активно увеличивается как на внутреннем рынке, так и за рубежом.