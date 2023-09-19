Путин: ОПК России активно наращивает производство для обеспечения спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что военно-промышленный комплекс РФ активно наращивает производство для обеспечения нужд российской армии в зоне спецоперации на Украине.

“Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции”, — сказал глава государства на открытии заседания Военно-промышленной комиссии 19 сентября.

Также он отметил, что на предприятиях ОПК увеличился и выпуск гражданской продукции, спрос на которую активно увеличивается как на внутреннем рынке, так и за рубежом.