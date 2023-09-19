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НовостиПолитика19 сентября 2023 17:17

Путин заявил, что производство бронетехники в РФ выросло вдвое

Производство особо востребованных средств поражения выросло втрое по сравнению с прошлым годом
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин заявил, что производство бронетехники в РФ выросло вдвое

Путин заявил, что производство бронетехники в РФ выросло вдвое

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

По словам президента, произвосдство особо востребованных средств поражения выросло втрое.

"Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения - в три раза", - сообщил Путин.

Напомним, Владимир Путин 19 сентября столицу Удмуртии - город Ижевск.