Путин заявил, что производство бронетехники в РФ выросло вдвое Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

По словам президента, произвосдство особо востребованных средств поражения выросло втрое.

"Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения - в три раза", - сообщил Путин.

Напомним, Владимир Путин 19 сентября столицу Удмуртии - город Ижевск.