Конгресс США: Зеленский должен отчитаться за выделенные Киеву деньги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским американский Конгресс не будет гарантировать ему новую финансовую помощь.

По словам Маккарти, он потребует у Зеленского отчетности за уже предоставленную помощь США. Ранее Белый дом запросил у конгресса еще 24 миллиарда долларов на нужды Украины, получившей с февраля 2022 года свыше 110 миллиардов долларов.

"Я не буду ничего обещать. У меня есть к нему (Зеленсому) некоторые вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили и какой план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать", - заявил спикер палаты представителей США Маккарти.

Ранее обозреватель Эндрю Крамер в статье New York Times заявил, что Зеленский осознал необходимость больше благодарить политиков Запада, а не критиковать их.

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