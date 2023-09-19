Минздрав Армении: после акции протеста в Ереване появились первые пострадавшие Фото: REUTERS

В Армении возле здания кабмина страны в результате стычек полицейских с протестующими появились первые пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава страны.

По данным ведомства, за помощью медиков обратились как сотрудники правоохранительных органов, так и гражданские лица.

"На месте пострадавшим была оказана первая помощь, некоторые были госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Минздраве Армении добавили, что на данный момент пострадавшие проходят все необходимые медицинские обследования состояния здоровья.

Напомним, из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване демонстранты организовали акцию протеста у правительства Армении с требованиями к премьер-министру страны уйти в отставку. Митингующие пытались прорвать полицейские кордоны и проникнуть в здание Кабмина Армении.

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